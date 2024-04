Betnacional assume naming rights do Brasileiro da Série B

A Betnacional se tornará a nova compradora de naming rights do Brasileiro da Série B. Será uma substituição da Betano, que ficará com a Série A e a Copa do Brasil.

O acordo da Betnacional acrescenta uma receita para o bolo de dinheiro obtido com os contratos de TV da Série B. A empresa já é patrocinadora de campeonatos como o Carioca, o Pernambucano e a Copa do Nordeste.

O dinheiro da TV e o naming rights não completará todo o dinheiro todo necessário para manter as cotas da Série B. Assim, a CBF terá de acrescentar recursos próprios para que os clubes ganhem entre R$ 10 milhões e 12 milhões pelo ano.