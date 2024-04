Acordo de TV da Série B é resolvido na véspera com fatiamento de jogos

Houve também proposta do canal Goat para transmissão no Youtube. Em paralelo, a TV Brasil também aparecia como solução.

Com isso, houve um atrito entre a Globo e a CBF já que a emissora entendia que alguns dos jogos do SporTV tinham seus direitos comprometidos por não serem mais exclusivos. Quase que o acordo deu para trás.

Depois de dois dias de negociação, houve a acomodação com os jogos distribuídos pelas seis plataformas. No arranjo final, o SporTV ficou com quatro jogos exclusivos.

Não foi possível saber o montante arrecadado, mas é certo que será inferior aos R$ 240 milhões anteriores. A CBF, no entanto, promete completar o dinheiro para manter a cota dos clubes da Série B inalterada.