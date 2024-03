Como será a distribuição do dinheiro da Globo entre os clubes da Libra

O acordo da Libra com a Globo prevê um pagamento de R$ 1,3 bilhão pelos direitos do Brasileiro de 2025 a 2029. A forma de distribuição será diferente do atual contrato da Série A. Por isso, é importante entender qual é o novo critério.

Primeiro, lembremos que fazem parte da Libra, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Vitória. O Corinthians é uma dúvida porque tem duas propostas: uma da Brax com valores fixos e adesão à Libra.

Sem o Corinthians, o valor do contrato tem um desconto de 10% sobre o total, isto é, fica em R$ 1,17 bilhão. Além disso, há 3% destinados aos times da Série B da Libra, algo em torno de R$ 35 milhões.