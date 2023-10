O Flamengo já estabeleceu um limite financeiro na proposta para renovar com o atacante Bruno Henrique. E não vai igualar a proposta feita pelo Palmeiras em valores. A concessão do clube foi já estudar uma proposta com três anos de contrato para o jogador, atendendo assim um dos pedidos do atacante.

Bruno Henrique é um jogador querido dentro do Flamengo, tanto no departamento de futebol quanto na cúpula do clube. Há uma compreensão de que se trata de um atleta que tem como característica a dedicação e a entrega pelo clube.

Mas o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já estabeleceu um limite financeiro do que pode ser gasto com o jogador. E há a consciência dentro do clube de que esse valor é inferior ao do Palmeiras.