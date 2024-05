Presidente da CBF diz que pausa do Brasileiro depende de decisão com clubes

Mas ao mesmo tempo deu a entender que não será um agente externo ao futebol o responsável por definir se o campeonato vai parar ou não.

Por enquanto, a estratégia da CBF tem sido adiar as partidas dos clubes gaúchos.

O Ministério do Esporte disse que vai negociar com a CBF a pausa, mas essa questão, segundo a entidade, não será definida pelo presidente e, sim, pelos clubes.