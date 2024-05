Por que CBF tem poder de adiar decisão sobre paralisação do Brasileiro

Pelo seu Estatuto, a CBF tem a função de "dirigir, organizar e ordenar" o futebol no Brasil de forma independente e "prevenindo quaisquer ingerências políticas". Por isso, a entidade pode ignorar a sugestão do Ministério do Esporte, o que é amparado pela Constituição.

Além disso, é dada à entidade a "exclusividade" sobre a operação e quaisquer atividades relacionadas a competições interestaduais. O calendário anual, que tem que ser modificado em caso de adiamento, também é um poder exclusivo da CBF.

Mais, o próprio regulamento da Série A estabelece que o regulamento e a tabela "podem sofrer alterações em decorrência de força maior, pandemia ou por razões excepcionais, mediante informação a ser encaminhada aos Clubes e Federações pela DCO". Ou seja, a diretoria de competições que determina alterações no campeonato.

Pelo estatuto, o Conselho Técnico, composto pelos clubes da Série A, tem a função de aprovar o regulamento e a forma de disputa do campeonato. Mas, depois de as regras definidas, não teria mais poder de decisão.

Na sexta-feira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que deixaria a decisão sobre a paralisação com os clubes. "O que chegar à CBF vai ser definido pelo conselho técnico de cada divisão, comungando com todas as competições internacionais que os clubes disputam", disse ele. Era, naquele momento, uma forma de dividir a decisão com os clubes.

Depois disso, a entidade enviou um ofício aos times pedindo manifestação sobre a posição do Ministério do Esporte. Na segunda-feira, os clubes da Liga Forte União (LFU) votaram e decidiram pela paralisação, embora alguns fossem contra. Assim, 11 clubes da organização assinaram um ofício pedindo a parada para a CBF até o final de maio.