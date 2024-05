Por que o Flamengo confia em Tite em meio à queda de desempenho

Mas há um reconhecimento de que, fora o jogo em Bragança, o Flamengo não jogou com uma grande margem de desempenho em relação aos rivais. Ou seja, deixou as partidas submetidas à aleatoriedade do futebol e perdeu.

A intenção de Tite é evoluir em relação ao que identificou que não está funcionando. Seu diagnóstico de falhas é mantido como segredo. O técnico tem dado respostas curtas em entrevistas, admitindo problemas táticos e de contexto sem se aprofundar.

Mas o trabalho do treinador é avaliado no clube como bom em treinos, com a adoção dos métodos atualizados.

Uma aposta no Flamengo é na sequência de jogos no Maracanã só interrompido por outros no Rio de Janeiro ou de viagens curtas. Além disso, há períodos maiores de descanso e treino.

Depois da derrota para o Palestino, fora, o Flamengo teve três dias de intervalo antes de enfrentar o Corinthians em casa. Após esse confronto, terá outros três dias para jogar de novo no Maracanã contra o Bolivar.

Na sequência, o intervalo é menor, mas o jogo também é no Rio contra o Vasco. Só então há uma viagem a Manaus. Mas, com o adiamento do jogo contra o Grêmio, o time terá mais uma semana antes de enfrentar o Millonarios, na rodada derradeira da fase de grupos da Libertadores.