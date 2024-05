Para Copa América, Dorival Jr renova metade do grupo de Qatar-2022

Questionado sobre as novidades, Dorival Jr. disse não temer a inexperiência ou juventude do atual grupo por ver um equilíbrio com os veteranos. Além disso, tem a expectativa de ter um amadurecimento do grupo e de dividir o peso da responsabilidade, antes posta muito em Neymar.

"Mesmo que tenhamos jogadores jovens, a grande maioria está jogando em equipes de alto nível. Jogadores com pouca idade, muito conhecimento e vasta experiência. Estão sempre em busca de colocação no topo da tabela. Então, não é uma seleção tão jovem, é uma seleção que está bem equilibrada em todos setores", disse ele.

E ressaltou que espera ver o desenvolvimento dos atletas durante essa primeira competição oficial para alguns.

"É uma seleção que só vai alcançar um amadurecimento atuando. Desenvolva-se responsabilidades em cada um. Se cada jogador chamar um pouco mais (a responsabilidade), e não deixar em dois ou três nomes o peso", completou.

A renovação foi maior por conta de uma lesão de Richarlison, que acabou cedendo vaga para Evanílson, do Porto.