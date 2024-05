Atlético-MG SAF reduz dívida para R$ 1,2 bi, mas futebol segue no vermelho

Essa transação reduziu automaticamente o débito do Galo. Ao final do ano passado, no momento da transferência para a SAF, o passivo total (dívida bruta) era de R$ 1,737 bilhão. Já o débito líquido (descontado o que o clube tinha a receber) era de R$ 1,590 bilhão, bem próximo do valor do final de 2022.

Assim, é perceptível a redução em torno de R$ 500 milhões das dívidas, fruto da injeção de capital e da transformação de débitos em participação acionária.

A questão é que o Atlético-MG completou mais um ano com gastos acima de suas receitas. Ou seja, seu futebol foi mais caro do que que cabia nas contas. A receita líquida do futebol foi de R$ 345,7 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 457 milhões.

O resultado contábil do Galo foi de superávit de R$ 141 milhões. Mas isso se explica por registros contábeis da transferências do ativo do futebol para SAF e seus aportes. Também houve efeito contábil (negativo) pela aquisição da empresa Preto e Branco, que vai gerir os direitos de mídia atleticanos, e da transferência de ativos da Arena MRV.

Desconsiderados esses valores, o tamanho do prejuízo foi de R$ 370 milhões. E isso se explica, além dos gastos do futebol, principalmente pelo enorme volume de empréstimos do Atlético-MG SAF. A empresa herdou R$ 677 milhões em empréstimos e os gastos com despesas financeiras ultrapassaram R$ 200 milhões em 2023.

O Atlético-MG já vendeu suas participações em SAF, já virou SAF com aportes e ainda teria um nova injeção de R$ 200 milhões em fevereiro de 2024. Mas agora o clube tem dois caminhos: continuar a operar no vermelho com injeção de dinheiro constante dos novos donos ou tentar buscar um equilíbrio entre receita e despesa.