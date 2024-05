Associação de agentes acusa Botafogo de calotes em comissões: 'Nem atendem'

"(O Botafogo) não paga nenhum agente. Ele espera entrar com ação no CNRD (tribunal da CBF para cobranças esportivas) e propõe pagar com deságio de 40% e depois não paga esse combinado", relatou Moraes.

O balanço do Botafogo de 2023 registra uma dívida de R$ 41,6 milhões com intermediação com contratações de jogadores, enquanto o valor era de R$ 35 milhões ao final de 2022. É o maior débito relacionado a transferências do clube, superior inclusive do que aquisição de direitos que tem valores maiores.

Moraes conta que ele mesmo autorizou o advogado a cobrar uma dívida com o Botafogo no CNRD após 13 parcelas não pagas. De acordo com o presidente da ABAF, os empresários de jogador e membros da associação não conseguem nem falar com dirigentes do Alvinegro.

"Não se sabe com quem falar (no Botafogo). Thairo (Arruda, CEO) não atende. Financeiro não atende, jurídico atende", contou Moraes. E explicou que os outros três clubes grandes do Rio têm alguém para responder pelo clube e têm quitado seus compromissos. "Tem muitas ações no CNRD (contra o Botafogo). Se fossem as dez SAFs com problema? Mas é uma só que não paga."

Moraes disse que tem recomendado a agentes que o procuram, como um argentino, a não fazer negócio com o Botafogo. E disse que já desistiu de operações com o clube Alvinegro. "Hoje não tenho coragem de fazer negócio com o Botafogo, não faria negócio. Para que? Trabalhar de graça?", completou.

O Botafogo já entrou com um pedido de Recuperação Judicial para incluir os seus débitos cíveis. Se aprovado pelos credores, iria substituir o Regime Centralizado de Execuções. Há sempre uma dúvida sobre a inclusão de dívidas da CNRD na recuperação.