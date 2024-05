Paralisação? Data final do Brasileiro impacta nas finanças dos clubes

Mas, do total do contrato, 30% é referente à premiação por posição, um valor que atinge pouco menos de R$ 500 milhões por ano. Esse montante só é pago ao final da competição quando se sabe exatamente em que colocação ficou cada clube.

Classificação e jogos Brasileirão

Em geral, esse dinheiro é um reforço de caixa para as agremiações pagarem o aumento de despesas de dezembro referente ao 13º salário. É uma forma de evitar fechar no vermelho.

Quanto mais o Brasileiro for estendido, mais demora para esse valor entrar. Em 2020, no primeiro ano de pandemia da covid-19, o Brasileiro não acabou e se estendeu até 2022. Do total dos 25 maiores clubes do país, 16 fecharam no vermelho.

Outro possível impacto é se a paralisação do campeonato se estender além de duas rodadas. Com período maior de paralisação, a Globo tem a prerrogativa de suspender pagamentos. Por enquanto, isso não está em cogitação.

Na realidade, a Globo ainda monitora a situação e vai analisar as soluções dadas para a parada: não participa da discussão sobre a pausa. A emissora tem a prerrogativa de aprovar a tabela e suas alterações futuras.