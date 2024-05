Gabigol atinge auge da sua egotrip em episódio da camisa do Corinthians

O time vitorioso do Flamengo formado em 2019 transformou Gabigol no maior ídolo do clube de sua geração. Os gols decisivos e o carisma natural criaram uma relação com os rubro-negros. Havia ali uma simpatia mútua talvez porque a natural arrogância do atacante case com o peito inflado da torcida do Urubu.

Sejamos justos, ele entregou em campo um ótimo ou bom desempenho por quatro anos, uma média de gols impressionante, justificou o investimento do clube em sua aquisição, seu alto salário. E virou até ídolo de crianças de outros times.

Era sabido no ambiente rubro-negro que o status permitia a Gabigol comportamentos de superstar. Ignorava compromissos, subia no trio elétrico para apupar o técnico da seleção, arrumava confusões seguidas no campo que geravam suspensões pueris. Tudo sob o olhar condescendente de todos, dirigentes e torcedores, diga-se.