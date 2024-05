Conmebol tem gargalo para jogos de Grêmio e Inter de final de maio

A Conmebol adiou jogos de duas rodadas de Inter e Grêmio por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Partidas da Libertadores e Sul-Americana que seriam nas duas últimas semanas passaram para início de junho, em datas Fifa.

Mas estão mantidos jogos do Grêmio, no dia 29 maio, contra o The Strongest, e do Inter, no dia 28 de maio, diante do Belgrano. Assim, os times teriam de atuar logo depois da suspensão de suas partidas pelo Brasileiro e com o Aeroporto Salgado Filho ainda fechado.

A Conmebol tem estudado os casos semana a semana em conjunto com a CBF e os clubes.