Pedida por governo, paralisação do Brasileiro afeta 86 mil trabalhadores

O Ministério do Esporte pediu, nesta sexta-feira (10), a paralisação do Campeonato Brasileiro em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Se aceita por clubes e CBF, a medida terá um impacto em pelo menos 85,6 mil trabalhadores que atuam diretamente ligados aos jogos, a maioria deles temporária.

As enchentes em cidades no Rio Grande do Sul já causaram 113 mortes e houve 146 desaparecidos. A capital Porto Alegre ainda está com vários pontos alagados.

A requisição da parada do Brasileiro foi feita por ofício pelo ministro do Esporte, André Fufuca, escolhido pelo presidente Luiz Inacio Lula da Silva. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que cabe aos Conselhos Técnicos, das quatro séries nacionais, uma decisão sobre o assunto. Ou seja, na prática, são os clubes que devem decidir juntamente com a entidade.