Ciência prova: solidão envelhece e aumenta o risco de morte

As respostas eram pontuadas e o resultado ia de zero — isolamento social — a 4, que seria o escore de alguém com muitas interações. Depois, todos foram submetidos a um eletrocardiograma. Não a qualquer eletrocardiograma e, sim, a um IA-ECG. Com um modelo desenvolvido na própria Clínica Mayo, graças à inteligência artificial, ele consegue determinar a idade biológica. Aí era fácil: bastava calcular a diferença entre esse resultado e a idade cronológica.

Então, a relação ficou nítida: aquelas pessoas que tinham uma pontuação mais alta no teste, indicando uma melhor vida social, apresentaram uma diferença entre as idades biológica e cronológica menor. Já quem mal convivia com pessoas próximas no dia a dia podia ter uma diferença de meses até quase nove anos a mais na idade biológica.

"Os indivíduos foram acompanhados por dois anos", conta o doutor Lemar. "Nesse período, cerca de 5% deles faleceram. A maioria tinha pontuação muito baixa no questionário que levantou suas conexões sociais."

Os sinais do coração

Pergunto ao médico se o IA-ECG, no fundo, não veria apenas a idade biológica do coração e não a da cabeça aos pés. "O fato de fazermos um eletrocardiograma não significa que estamos olhando apenas para o aspecto cardiovascular", me responde. "Estamos obtendo, vamos dizer assim, um sinal do organismo. E, no caso, o modelo de inteligência artificial — que já tinha provado ser capaz de acusar a idade biológica em um estudo anterior — foi alimentado com centenas de milhares de dados sobre o estado de saúde de centenas de milhares de pacientes para associá-los à fisiologia cardíaca."

O médico reconhece que a idade biológica do organismo como um todo pode correr paralelamente à do coração: "Indivíduos doentes, com uma insuficiência cardíaca grave, costumam ser muito 'velhos" biologicamente. No entanto, quando são submetidos a um transplantes, sua idade biológica diminuiu."