Como falar de futebol quando o mundo parece estar acabando?

Uma amiga me pergunta se estamos diante do fim do mundo e eu respondo que estamos diante do fim de um mundo.

Mundos acabam. Muitos já acabaram antes. As populações originárias dessa nação sabem disso. O mundo delas acabou em 1500. Mundos acabam e novas formas de vida nascem.

Imaginemos o pior cenário sob o ponto de vista da espécie humana: a gente consegue a façanha de nos autoextinguir. Baixamos nossas próprias cortinas. Uma espécie que se julga mais inteligente do que todas as outras. Estão de parabéns. Conseguimos. Palmas. O juiz apita o fim do último jogo. Perdeu para sempre, playboy.