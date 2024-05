Retrocesso ultraconservador não se preocupa com fetos, mas com votos

Neste momento, uma menina de 12 anos está sendo estuprada num abrigo do Rio Grande do Sul. Ou em São Paulo, dentro de casa. Ou numa comunidade indígena distante de assistência hospitalar e policial. Ou as três coisas, num espaço de poucos minutos.

É isso que os dados de violência sexual no Brasil mostram. Num país que, segundo estimativa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), chega a ter dois estupros por minuto, as principais vítimas são crianças de até 13 anos. E a maior parte delas é estuprada dentro de casa, por um familiar.

Agora imagina que aquela menina de 12 anos, estuprada no abrigo, descubra daqui a três ou quatro meses que ficou grávida do agressor. Ela leva dentro da barriga um embrião fruto da maior violência que já sofreu. E a manutenção dessa gravidez coloca a sua própria vida em risco.