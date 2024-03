7 sul-americanos em baixa na Europa para seu clube contratar por empréstimo

FRANCO CERVI

Meia-atacante, 29 anos

Argentino, Celta (ESP)

Imagem: Divulgação

O argentino já viveu melhores dias. Nos tempos em que jogava no Benfica, chegou até a frequentar convocações da seleção. Contratado do Celta até 2026, Cervi tem passado por uma fase de poucas alegrias na Espanha: é reserva na maioria das partidas e ainda não balançou as redes e nem distribuiu assistências nesta temporada. Por isso, sua liberação para outro clube virou uma possibilidade bem real. Palmeiras e, mais recentemente, Internacional já tentaram a contratação do baixinho.

MATÍAS AREZO

Atacante, 21 anos

Uruguaio, Granada (ESP)

Imagem: Divulgação

O centroavante é uma das apostas do Uruguai para o ciclo da Copa do Mundo-2026. Mas, para virar uma opção realmente viável para Bielsa, precisa jogar em um time minimamente compatível. Com o Granada a caminho da segunda divisão na Espanha, Arezo precisará de uma nova casa para mostrar seu futebol. A questão é que seu mercado é muito maior aqui na América do Sul (mandou bem no River Plate uruguaio e no Peñarol) do que lá na Europa (só marcou um gol em 26 jogos no Velho Continente ao longo da carreira).