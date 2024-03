7 jogadores da seleção que podem mudar de time na janela de julho

Imagem: Reprodução

Titular da meta brasileira na última Data Fifa devido às lesões de Alisson e Ederson, o goleiro do Athletico-PR está na mira de três clubes do mais alto escalão do futebol europeu: Benfica, Chelsea e Inter de Milão. Além disso, outros dois times da Premier League inglesa (Wolverhampton e Nottingham Forest) desejam contratá-lo. A expectativa rubro-negra é que a transferência de Bento para a Europa renda algo em torno de 20 milhões de euros (R$ 107,8 milhões).

RAPHINHA

Meia-atacante, 27 anos, Barcelona (ESP)

Imagem: Vitor Silva/CBF

O futebol saudita está disposto a aproveitar a reconhecida dificuldade financeira do Barcelona para descolar mais um reforço brasileiro. De acordo com o jornal catalão "Sport", os quatro clubes mais poderosos do país, justamente aqueles que pertencem à Coroa, pensam na contratação de Raphinha. No momento, o interesse mais agressivo é do Al-Hilal, o time de Neymar, que poderia chegar a uma proposta de 100 milhões de euros (quase R$ 540 milhões).

MARQUINHOS

Zagueiro, 29 anos, Paris Saint-Germain (FRA)