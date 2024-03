Por final da Copa-2030, Marrocos promete construir maior estádio do mundo

A final da Copa do Mundo-2030 será disputada no maior estádio de futebol do planeta. Pelo menos, essa é a intenção de Marrocos, um dos seis países que irão receber jogos da competição.

A nação africana já iniciou os preparativos para a construção do Grand Stade de Casablanca, um gigante que, de acordo com o projeto apresentado, será capaz de receber um público máximo de 115 mil torcedores.

Atualmente, a maior arena utilizada para partidas de futebol profissional é o Rungrado Primeiro de Maio, onde a seleção da Coreia do Norte costuma receber seus jogos. Sua capacidade é de 114 mil expectadores, ou seja, apenas um pouco inferior à do estádio que Marrocos quer levantar.