Ex-Real termina casamento após descobrir que não é pai biológico dos filhos

Só que o verdadeiro pai biológico dos gêmeos é o ex-marido de Fotso, com quem ela teve relações sexuais enquanto já se relacionava com o então jogador de sucesso... que não sabia de nada.

"Não houve filhos nascidos desta união [entre Geremi e Laure]. Mas a descoberta de que as crianças eram do parceiro anterior dela destruiu a harmonia do casal, o que provocou nele um enorme choque emocional", diz trecho do pedido de divórcio, que foi reproduzido pelo "Sun".

Geremi está aposentado dos gramados desde 2011. Atualmente com 45 anos, ocupa os cargos de presidente africano e vice global da FIFPro, o sindicato mundial de jogadores profissionais de futebol.

Quem é Geremi?

Segundo jogador que mais vestiu a camisa de Camarões em todos os tempos (118 vezes), Geremi despontou no cenário internacional no finalzinho da década de 1990 e chegou até a jogar no Paraguai (Cerro Porteño) antes de chegar à Europa.

Contratado pelo Real Madrid em 1999, conquistou dois títulos de Champions pelo clube merengue antes de ser mandado para Inglaterra, três temporadas mais tarde.