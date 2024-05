Quinze anos após acidente, documentário reconstrói tragédia do voo 447

Falha nos tubos de Pitot foi uma das causas do acidente. Durante as investigações, o relatório final do BEA concluiu que houve obstrução das sondas de velocidade do instrumento que mede a velocidade do ar, que foram entupidos por cristais de gelo, e que os pilotos não detectaram a perda de sustentação da aeronave.

Caixas pretas

Produção retrata de forma inédita a busca pelas caixas pretas. "Quando a investigação passou a ser da França, o Brasil parou de acompanhar o caso. Então preenchemos um vazio que não tinha sido preenchido na imprensa brasileira", explica Clarissa.

Descrições das caixas-pretas foram recontadas em artes 3D. Conversas de dentro da cabine do avião foram encontradas quase dois anos após acidente, com auxílio de empresas americanas com submarinos especializados para a busca.

Acho que isso é um dos méritos do documentário. Em outros especiais sobre o acidente, as caixas pretas não foram tão exploradas, porque foi realmente achar uma agulha no palheiro. Muito difícil de achar.

Clarissa Cavalcanti

Air France e Airbus não quiseram se pronunciar no documentário. Empresas foram acusadas por homicídio culposo em 2011, mas foram absorvidas durante o julgamento, em 2022. "Insistimos, principalmente com a Airbus, que chegamos a ter uma negociação maior, mas no final eles declinaram e não quiseram gravar a entrevista", revela o roteirista Gabriel Mitani a Splash.