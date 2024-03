Brasil tem 15 dos 17 elencos mais caros da América do Sul; Palmeiras lidera

Cinco dos sete times brasileiros ainda vivos na disputa estão no papel de cabeça-de-chave e não podem se enfrentar logo de cara: Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. River, Peñarol e LDU são os outros detentores desse direito.

O Atlético-MG está no segundo pote do sorteio e o Botafogo, no último (quarto). O Red Bull Bragantino, que seria o oitavo representante do país na competição, foi eliminado ainda nos playoffs e não participará da fase de grupos.

Elencos mais caros da América do Sul

1 - Palmeiras (BRA): 209,7 milhões de euros

2 - Flamengo (BRA): 172,6 milhões de euros

3 - Corinthians (BRA): 114,8 milhões de euros

4 - Fluminense (BRA): 106,6 milhões de euros

5 - River Plate (ARG): 97,6 milhões de euros

6 - Internacional (BRA): 97,1 milhões de euros

7 - Atlético-MG (BRA): 89,1 milhões de euros

8 - São Paulo (BRA): 87,6 milhões de euros

9 - Boca Juniors (ARG): 76,8 milhões de euros

10 - Grêmio (BRA): 73,7 milhões de euros

Fonte: Transfermarkt