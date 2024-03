Brasil é freguês? Checamos o retrospecto contra europeus desde o 7 a 1

Em junho, o Brasil vai aos Estados Unidos disputar uma edição especial da Copa América, que contará também com a participação de países da Concacaf. A equipe canarinho está no Grupo D e terá Colômbia, Paraguai e Honduras ou Costa Rica como adversários na primeira fase.

Depois, em setembro, retoma, em rodada dupla contra Equador e Paraguai, a corrida pela classificação para a Copa-2026. Por enquanto, os pentacampeões ocupam apenas a sexta posição das eliminatórias, a última que dá vaga direta para o torneio mais importante do calendário quadrienal do futebol.

Brasil x Europa nos últimos 10 anos

2014 - Vitória 1 a 0 contra a Sérvia (amistoso)

2014 - Vitória 3 a 1 contra a Croácia (Copa do Mundo)

2014 - Derrota 7 a 1 contra a Alemanha (Copa do Mundo)

2014 - Derrota 3 a 0 contra a Holanda (Copa do Mundo)

2014 - Vitória 4 a 0 contra a Turquia (amistoso)

2014 - Vitória 2 a 1 contra a Áustria (amistoso)

2015 - Vitória 3 a 1 contra a França (amistoso)

2017 - Empate 0 a 0 com a Inglaterra (amistoso)

2018 - Vitória 3 a 0 contra a Rússia (amistoso)

2018 - Vitória 1 a 0 contra a Alemanha (amistoso)

2018 - Vitória 2 a 0 contra a Croácia (amistoso)

2018 - Vitória 3 a 0 contra a Áustria (amistoso)

2018 - Empate 1 a 1 com a Suíça (Copa do Mundo)

2018 - Vitória 2 a 0 contra a Sérvia (Copa do Mundo)

2018 - Derrota 2 a 1 contra a Bélgica (Copa do Mundo)

2019 - Vitória 3 a 1 contra a República Tcheca (amistoso)

2022 - Vitória 2 a 0 contra a Sérvia (Copa do Mundo)

2022 - Vitória 1 a 0 contra a Suíça (Copa do Mundo)

2022 - Empate 1 a 1 com a Croácia, com derrota nos pênaltis (Copa do Mundo)