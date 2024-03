Brasil cede 40 jogadores na Data Fifa; Fla e São Paulo têm mais convocados

Os 'reis' da Data Fifa

O Flamengo, finalista do Campeonato Carioca, e o São Paulo, eliminado pelo Novorizontino nas quartas de final do Paulista, são os clubes do país pentacampeã mundial que mais cederam jogadores para seleções nesta Data Fifa: seis, cada.

O rubro-negro liberou dois jogadores para o Brasil (Ayrton Lucas e Fabrício Bruno) e quatro para o Uruguai (Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela, Matías Viña e Nicolás de la Cruz). Um sétimo nome, o volante chileno Erick Pulgar, também chegou a ser convocado, mas acabou cortado por problemas físicos.

Já o São Paulo, time que Dorival dirigia até ser contratado pela CBF, dois meses atrás, contribuiu com Rafael e Pablo Maia para a primeira lista do treinador. Paraguai (Damián Bobadilla), Colômbia (James Rodríguez), Venezuela (Nahuel Ferraresi) e Equador (Robert Arboleda) também têm atletas alocados no Morumbi.

Campeonatos param, mas nem todos

Atendendo a uma antiga reivindicação de torcedores, alguns dos principais Estaduais do país não terão jogos durante a Data Fifa. Assim, as equipes que estão vivas na corrida pelos títulos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo, não serão desfalcadas pelas seleções.