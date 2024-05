Davi, do BBB 24, mostra ajuda na cozinha em hospital universitário do RS

Davi, campeão do BBB 24, viajou ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas. Na noite desta quarta-feira (8), o baiano mostrou a ajuda na cozinha em um hospital universitário.

O que aconteceu

O baiano, que ficou conhecido no reality show pelo talento na cozinha, ajudou no local onde é habituado a passar o seu tempo. Davi apareceu mexendo uma grande panela de feijão na cozinha do Hospital Universitário de Canoas, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas.