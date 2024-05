Fogo de palha: 5 carros nacionais que nunca chegaram às concessionárias

Apresentado em 2009, o esportivo conversível de dois lugares nunca saiu do status de protótipo. Ele teve apenas um exemplar produzido, que pertence a seu criador, Vito Simone.

O San Vito S1 utiliza motor 1.8 turbo a etanol, que entrega 150 cv, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas, com tração traseira. A carroceria é de fibra de vidro e o chassi, tubular.

Rossin-Bertin Vorax

No Salão do Automóvel de 2010, com muita pompa e um estande próprio, surgia o Vorax, um esportivo com linhas agressivas e planos de produção nacional.

Na época, os responsáveis diziam que ele chegaria em 2012 equipado com motor V10 de duas gerações atrás do M5, com 570 cv de potência e câmbio automático, além de tração traseira. O projeto, no entanto, nunca viu a luz do sol.