NEGUEBA

Atacante, 31 anos, Lamphur Warrior (TAI)

Com um futebol de muitos dribles e de jogadas individuais desconcertantes, Negueba foi o grande nome do Flamengo que venceu a Copinha de 2011. Promovido à equipe principal, o atacante até teve alguns bons momentos de imediato, mas depois acabou se mostrando um jogador pouco produtivo. Em 2018, Negueba se mudou para a Ásia e por lá fixou sua carreira. Foram quatro anos atuando na Coreia do Sul. E, desde 2022, o ex-Flamengo está na Tailândia. Na semana passada, Negueba anunciou uma mudança de clube dentro do país: deixou o Port FC, terceiro colocado no campeonato nacional, onde quase nunca jogava, para defender o Lamphur Warrior, que tem pretensões mais modestas.

GABRIEL VASCONCELOS

Atacante, 27 anos, Bahrain SC (BAH)

Imagem: Reprodução

Em seu penúltimo título de Copinha, o Corinthians contava com nomes como Guilherme Arana e Maycon. Mas quem deixou a competição com dois prêmios, a medalha de campeão e o troféu de artilheiro, foi um jogador que não acabou vingando tanto quanto seus companheiros. Autor de oito gols na campanha vitoriosa, Gabriel Vasconcelos não teve chances na equipe adulta do clube que o revelou e chegou a se arriscar até no campeonato nacional do Canadá (não na MLS). Em 2022, mudou-se para o Oriente Médio e foi jogar no Bahrein. Atualmente, está no seu segundo time por lá.

MATHEUS PEREIRA

Meia, 25 anos, Eibar (ESP)