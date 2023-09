Para a realidade do modesto clube, isso é muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Para se ter uma ideia, ele equivale à soma de tudo que o time faturou com transações de jogadores nas 11 temporadas anteriores.

E o que a Ronaldo fez com toda essa injeção de recursos? Melhorou a saúde financeira do Valladolid, mas pouco investiu na montagem do elenco visando um possível retorno à elite: só 4,5 milhões de euros (R$ 23,8 milhões) foram gastos com a chegada de reforços.

E como a largada dos "Albivioletas" na segunda divisão tem sido decepcionante, com a realidade do risco de um novo rebaixamento para o terceiro escalão batendo à porta, a torcida partiu para cima do Fenômeno.

"Onde está nosso dinheiro?"

No domingo, antes, durante e depois do empate por 1 a 1 contra o Elche, torcedores do Valladolid cantaram e exibiram faixas de repúdio à administração do Fenômeno.

As principais reclamações dos grupos organizados estão ligadas à falta de investimento no futebol (a gestão do brasileiro tem ótimos resultados econômicos, mas já protagonizou dois rebaixamentos) e a uma suposta prioridade dada pelo dirigente ao Cruzeiro, o outro clube de sua propriedade.