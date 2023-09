Ou seja, pelos mais variados fatores, é fato que Pogba conseguiu algo que parecia quase impossível para um jogador dotado de tantos recursos técnicos: arruinar sua carreira.

Displicência é o seu nome

Durante muito tempo, esse foi considerado o principal (talvez até o único) problema de Pogba.

Desde que se firmou como um dos grandes nomes do futebol mundial, o francês convive com reclamações, especialmente dos torcedores dos clubes que defendeu, de que não é dos atletas mais dedicados em campo e "escolhe" alguns poucos jogos para se destacar.

De fato, o meia tem um longo histórico de alternar atuações de gala, dignas dos grandes jogadores da história, com períodos em que pouco produz, com zero inspiração, em que parece estar apenas cumprindo horário.

Essas oscilações fizeram com que Pogba, apesar do talento inquestionável, tenha se despedido cedo da corrida pelos troféus individuais. Ele foi eleito craque do Mundial sub-20 de 2013, o melhor jogador jovem da Copa-2014 e o grande nome da Liga Europa 2016/17. Depois disso, nunca mais ganhou um prêmio desse gênero.