Casal pega Corolla errado em posto de gasolina e dirige carro por 4 km

"A gente saiu conversando e eu já estava cansada, então quando vi o carro no estacionamento já fui logo indo para a porta do passageiro e, assim que meu marido destravou, já sentei. Nem reparei se era o nosso carro ou não. Não percebi que havia outro carro igual no estacionamento", conta Vânia.

O casal relata que um sensor destrava o veículo e, como o dono do carro havia deixado a chave dentro do automóvel, eles conseguiram entrar e dar partida normalmente.

Poucos minutos depois que o casal deixou o posto de combustíveis para seguir viagem, ela desconfiou que o carro estava diferente por causa do cheiro.

"Tinha cheiro de carro novo e o nosso estava com um aromatizador, por isso senti essa diferença. E meu marido também comentou que o volante estava mais para frente, que o carro não parecia o dele. Mas olhei no console, havia uma garrafinha de água igual a minha e comentei que era o nosso carro sim", recorda a comerciante.

Porém, ao olhar no banco de trás, Vânia viu uma mochila e uma jaqueta preta que não eram deles e percebeu a confusão. No entanto, eles já tinham passado do retorno e, para voltar, precisaram dirigir mais quatro quilômetros.

"Era horário de pico, havia bastante trânsito na rodovia e ficamos morrendo de medo de bater o carro, porque não sabíamos se tinha seguro", comenta.