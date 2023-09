Negociação com os clubes

Ao contrário do que costumam fazer as equipes europeias que disputam o futebol olímpico, a França não quer excluir do seu time sub-23 aqueles jovens já consolidados na seleção principal. Pelo contrário, conta com eles para ter uma espinha dorsal capaz de impor medo aos adversários.

Por isso, nomes como o meia Eduardo Camavinga (Real Madrid) podem "dobrar" e disputar duas competições diferentes no próximo verão do Hemisfério Norte: Eurocopa (14 de junho e 14 de julho) e Olimpíada (26 de julho a 11 de agosto).

Mas isso só será possível se a FFF conseguir convencer os clubes a liberá-los para o torneio olímpico, já que ele não é disputado em uma Data Fifa.

O caso de Mbappé é diferente. A estrela, que fica sem contrato em junho, já expressou seu desejo de estar em Paris-2024 e deve incluir a obrigatoriedade de liberação nos termos do próximo vínculo profissional que assinar, com PSG, Real Madrid ou qualquer outro clube. Com isso, é o dono praticamente certo de uma das três vagas sem limite de idade a que Henry terá direito.

Quem pode jogar pela França?

A safra sub-23 da França tem vários nomes que já defendem clubes da elite europeia, como Camavinga, o zagueiro William Saliba (Arsenal), o meia Warren Zaire-Emery (PSG), o atacante Mathys Tel (Bayern de Munique) e a dupla Malo Gusto e Benoit Badiashile, do Chelsea. Além deles, o lateral esquerdo Adrien Truffert (Rennes) já foi convocado para a seleção principal.