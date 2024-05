Corinthians: diretor jurídico saiu após Augusto manter cartola pressionado

Yun Ki Lee pediu afastamento do cargo de diretor jurídico do Corinthians após não ter um pedido atendido por Augusto Melo. Conforme apurou a coluna, o advogado queria o afastamento do diretor administrativo, Marcelo Mariano, o Marcelinho. Isso pelo menos enquanto fossem apurados fatos relacionados ao pagamento de comissão por intermediação do contrato de patrocínio com a VaideBet.

O presidente corintiano, porém, respondeu que Marcelinho é de sua confiança e que não o afastaria sem provas de irregularidade.

A saída de Yun foi anunciada pelo clube na noite da última sexta (24). Segundo a nota oficial emitida pelo Alvinegro, Fernando Perino, que atuava como adjunto no departamento jurídico, também solicitou desligamento.