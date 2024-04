Para Corinthians, audiência de 'secadores' valoriza direitos de TV do clube

A gestão comandada por Augusto Melo ainda não anunciou com quem fechará contrato para a transmissão dos jogos do Alvinegro nas edições do Brasileirão de 2025 a 2029.

Em 2011, Andrés Sanchez também falava na audiência dos anticorintianos ao negociar a venda dos direitos de transmissão.

A coluna procurou a assessoria de imprensa do Corinthians para ouvir a diretoria sobre o assunto, mas não obteve resposta até a conclusão deste post. Vale lembrar que pesquisa do Datafolha divulgada em agosto do ano passado apontou oo Alvinegro como dono da segunda maior torcida do país com 15% da preferência nacional. O Flamengo apareceu em primeiro com 21%.

O Corinthians recebeu ofertas da Libra, da Brax e da Liga Forte União (LFU). Fonte no clube afirmou à coluna que há conversas com mais duas companhias interessadas em apresentar propostas.

Como mostrou a coluna do jornalista Rodrigo Mattos no UOL, a Libra, que fechou com a Globo, propôs as mesmas condições dadas aos outros clubes. Ou seja, divisão de R$ 1,3 bilhão por 40% igualitariamente, 30% por performance e 30% por audiência. A Brax ofereceu R$ 240 milhões fixos.

Por sua vez, a proposta feita por investidores da LFU expirou. No entanto, as partes não descartam retomar as conversas.