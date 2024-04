Corinthians se reaproxima de Libra e Globo, e negocia com fundo árabe

Os clubes da Libra participaram de uma reunião, na quarta-feira, para firmar a assinatura do contrato do Brasileiro de TV com a Globo, de 2025 a 2029. No encontro, esteve presente o secretário-geral do Corinthians, Vinicius Cascone, embora o clube não tenha aderido ao acordo — continua a ser membro da Libra. Além dessa reaproximação, o clube alvinegro já manteve conversas com o fundo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos, para uma antecipação.

O Corinthians tem atualmente duas propostas válidas pelos seus direitos de TV: 1) A Libra propôs as mesmas condições de outros clubes (divisão de R$ 1,3 bilhão por 40% igual, 30% performance e 30% audiência) 2) A Brax ofereceu R$ 240 milhões fixos.

Investidores da Liga Forte União fizeram uma proposta com uma espécie de garantia atrelada a um empréstimo da XP cujo prazo expirou. Atualmente, não há negociação com esse investidores, embora ainda seja possível que, no futuro, isso possa ser retomado.