E afinal, Abel Ferreira assinou ou não com o Al Sadd?

Lá se vão um dia e meio e até agora é ensurdecedor o silêncio de Abel Ferreira e do Palmeiras sobre o pré-contrato que o Al Sadd apresentou à Fifa e que determina a presença do treinador no Qatar neste 2024.

Não fica bem para ninguém a falta de explicações e apostar no esquecimento é perder na certa.

Vamos lá: