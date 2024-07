Mosqueteiros duelam para fugir do rebaixamento

Corinthians e Grêmio se enfrentarão hoje, às 22h, no palco de Itaquera e pela 99ª vez.

Os Mosqueteiros gaúchos têm vantagem no confronto com 36 vitórias contra 34 dos paulistas.

E, com dois jogos a menos, estão quatro pontos abaixo do rival, podendo ir a 20 pontos contra 18 do alvinegro.