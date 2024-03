Entrevista: Duda Matos e um novo ambiente para resgatar Thiago Wild

Em 2018, Thiago Wild conquistou o título do US Open juvenil. No começo de 2020, fez belas apresentações na Copa Davis e no Rio Open. Pouco depois, em março, com 19 anos, tornou-se o brasileiro mais jovem a conquistar um torneio de nível ATP ao triunfar em Santiago, no Chile. Seu talento era inegável. Os resultados apareciam. O paranaense aproximou-se do top 100, e tudo parecia apontar para uma ascensão sem interrupções rumo à elite do tênis.

Foi aí, então, que veio a pandemia do novo coronavírus. O circuito ficou sem torneios por cinco meses e freou o bom momento do brasileiro. Fora de quadras, problemas vinham à tona. Ainda em 2020, foi investigado pela Polícia Civil do Paraná por sair da quarentena. Em 2021, sua ex-namorada Thayane Lima usou redes sociais para dizer que havia sido traída pelo tenista e que viveu um relacionamento abusivo com Wild. Mais tarde, o Ministério Público denunciou Thiago por violência doméstica contra Thayane.

Dentro de quadra, os resultados escassearam, e Wild despencou no ranking. No fim de 2022, já aparecia fora do grupo dos 400 melhores do mundo - algo que parecia inconcebível dois anos antes. Com questões pendentes na Justiça, remediou o lado profissional. Primeiro, procurou Duda Matos, treinador conhecido da academia Tennis Route, com quem tinha bom relacionamento, e pediu ajuda. O técnico criou um novo ambiente de trabalho, que não demorou muito a trazer resultados.