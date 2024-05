Atrás de ultrapassagens, F1 pressiona Mônaco por mudanças no circuito

Mas a F1 ainda não conseguiu tudo o que queria, e com a renovação do contrato de Mônaco se aproximando (o atual prevê GPs neste ano e no próximo), a tentativa agora será mudar um trecho da pista para aumentar as chances de ultrapassagens.

Até porque o circuito de Mônaco é desafiador, clássico, mas isso aparece muito mais na classificação - que provavelmente é a mais espetacular do campeonato - do que na corrida. Ainda mais com os carros atuais da Fórmula 1, mais largos e compridos do que nunca: simplesmente não há espaço para tentar uma manobra.

A corrida do ano passado, com chuva, até foi movimentada para Mônaco e teve 22 manobras, mas já houve ocasiões em que esse número ficou abaixo dos dois dígitos, lembrando que a média da temporada inteira fica acima das 40 ultrapassagens por GP.

O que a F1 quer mudar na pista de Mônaco?

A primeira ideia era alargar a reta na saída do túnel, mas ali há árvores históricas que não podem ser mexidas. Agora, a atenção está nos S da piscina, uma sequência de duas chicanes velozes. A ideia seria fazer uma obra de extensão naquela área para permitir que dois carros cheguem dividindo a freada. Hoje, só há espaço para um.

A proposta enfrenta resistência dos organizadores em Mônaco, o que ajuda a explicar por que o CEO da F1, Stefano Domenicali, segue mantendo os organizadores do GP de Barcelona na mesa de negociações, mesmo tendo assinado com Madri, que entra no calendário em 2026.