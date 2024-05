McLaren correrá com as cores do Brasil no GP de Mônaco em tributo a Senna

A McLaren trocará o laranja pelo verde, amarelo em azul neste fim de semana em homenagem aos 30 anos do legado de Ayrton Senna. A equipe escolheu o GP de Mônaco para celebrar o piloto que defendeu o time entre 1988 e 1993 e isso não é coincidência: Senna ainda é o recordista de vitórias no Principado, com seis primeiros lugares, sendo cinco deles com a McLaren.

Senna teve ainda outros momentos marcantes em Mônaco, com o segundo lugar com a pista encharcada logo em sua primeira temporada, com a Toleman, em 1984. Aquela corrida é apontada por muitos como a primeira em que o brasileiro mostrou na F1 o motivo de ser tão badalado nas categorias de base.