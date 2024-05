Domínio de Verstappen na F1 está com dias contados?

Apenas sete décimos separaram o vencedor Max Verstappen do segundo colocado Lando Norris no último domingo e desta vez não teve Safety Car, como aconteceu duas semanas antes, na vitória do inglês no GP de Miami.

Foi uma corrida franca no GP da Emilia Romagna, em Imola, na Itália, e mais uma prova de que a Fórmula 1 está mais competitiva neste ano. Mas o quanto das dificuldades que a Red Bull teve neste fim de semana influíram neste resultado e o que essa melhora da McLaren - e da Ferrari também - significa para o restante do campeonato?

Este é o tema central do Ju Responde da sétima etapa do campeonato, com dúvidas também sobre as atualizações da Ferrari, a tentativa de se levar a Fórmula 1 para a Tailândia e como foram as homenagens feitas para Ayrton Senna pelos 30 anos da morte do piloto brasileiro justamente no circuito de seu acidente em 1994.