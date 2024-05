Tributo a Senna com Max fazendo média, cachorro famoso e o futuro de Imola

Leclerc, terceiro colocado no GP, até ficou com ciúmes. Quando foi para o palco diante dos torcedores, disse ter notado que "Leo está recebendo mais apoio" do que ele mesmo.

Leo não é o primeiro cachorro a ter o credenciamento para entrar no paddock da F1, é claro. Há anos, buldogue de Lewis Hamilton, Roscoe, tem sua própria credencial. E os dois agora farão também uma dupla canina na Ferrari ano que vem.

Chamou a atenção, aliás, como Hamilton deu atenção especial aos torcedores italianos, parando para fotos mais vezes do que o normal no paddock. Foi a primeira vez que ele correu na Itália após o anúncio da transferência para Maranello.

Ano que vem, já na Ferrari, Hamilton ainda terá duas corridas na Itália na mesma temporada. Mas a tendência é que o contrato de Imola, que acaba em 2025, não seja renovado. Afinal, a meta do CEO da F1, Stefano Domenicali, ao ter uma segunda corrida no país, foi atingida: a ideia era fazer pressão para que Monza aumentasse o valor que paga à F1 pela prova e também para que uma reforma grande fosse feita na infraestrutura do paddock. E as obras estão previstas para serem entregues antes da etapa deste ano, que será realizada no início de setembro.