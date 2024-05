Bastidores da F1: rumores sobre 'novo Verstappen' e 'desmanche' da Red Bull

Mas Zak Brown, da McLaren, disse que Newey pode não ser a única grande perda da Red Bull, "com base em alguns currículos que estão circulando". Na verdade, existe muito movimento entre engenheiros, com inclusive muitos membros da Mercedes sendo entrevistados pela Ferrari. E, se olharmos para a estrutura da Red Bull, ainda com Horner ganhando poder lá dentro, podem haver alguns membros sentindo que não têm espaço para alçar voos maiores, como o diretor de corridas Jonathan Weathley. Esse, aliás, um profissional muito valioso na Red Bull.

Estreia apressada de Antonelli? No que depender da Mercedes, não

Um rumor de que o italiano Kimi Antonelli poderia estrear já no GP da Emilia Romagna acabou expondo algumas arestas soltas na relação entre a Williams e a Mercedes. A FIA confirmou que recebeu um pedido para dar uma superlicença, ou seja, a liberação para Antonelli correr na F1, antes dele completar 17 anos, o que iria contra as regras. Ele completa 18 anos no dia do GP da Holanda, em agosto.

Segundo a FIA, houve bastante pressão para esse pedido inicialmente, mas isso acalmou agora. Em outras palavras, é bem provável que tenha vindo inicialmente da Mercedes, e depois da Williams. E é claro que essa confirmação não foi nada bem recebida pela família de Logan Sargeant, que perderia a vaga na equipe.

No entanto, é bom salientar que o pedido de adiantamento da superlicença não precisaria ser, necessariamente, para Antonelli ficar com a vaga. É preciso ter superlicença para fazer treinos livres também, e essa é uma boa forma de acelerar a preparação de Antonelli, que é visto como um fora de série e impressionou muito os engenheiros da Mercedes em um teste feito semana passada em Imola.

Não surpreenderia se o assunto morresse por enquanto, até porque Toto Wolff disse com todas as letras que, no que depender da Mercedes, não veremos Antonelli em um F1 "por pelo menos uns meses".