Crescimento de rivais da Red Bull é sinal de alerta para renovação de Perez

A Red Bull ainda tem vantagem, mas também tem motivos para se preocupar com o campeonato de construtores do ano que vem, e é aí que a situação de Perez fica mais delicada. Até porque, quando o carro está mais difícil de pilotar, como aconteceu em Imola, na última corrida, enquanto Max Verstappen conseguiu a pole e a vitória, o mexicano ficou de fora do top 10 e foi apenas o oitavo na corrida.

"Christian sabe o que está acontecendo", disse Perez, referindo-se ao chefe da Red Bull, Christian Horner. "Nós vínhamos tendo uma ótima temporada até Imola. Foi uma corrida difícil lá e é isso. Acho que é importante para minha temporada dar uma revisada nesses dias ruins e daí será um grande ano porque eu acho que estou em ótima forma, estou muito feliz e competitivo com o carro e não há motivos para que não possamos manter essa boa forma."

Horner, por sua vez, diz apenas que "o mercado de pilotos está se resolvendo e sabemos exatamente onde estamos em termos de opções. No momento certo, tomaremos nossas decisões a respeito do futuro."

Há um sinal de que o futuro de Perez não está resolvido: Carlos Sainz tem uma proposta da Audi na mesa, mas está preferindo esperar. Ele também foi procurado pela Red Bull, e sabe que existe a possibilidade de que a vaga (seja em 2025, seja em 2026) seja mais atraente do que um lugar ao lado de Max Verstappen. Isso porque o holandês pode deixar o time, de olho a seguir com o melhor conjunto quando a F1 passar por uma grande mudança de regra, em 2026.

Perguntado sobre a renovação, Perez desconversou. "Até que você assine, não importa o quão perto você esteja. Nada foi assinado e meu foco não é meu contrato e, sim, neste fim de semana."

Perez já venceu em Mônaco, em 2022, e espera voltar à boa forma do início do ano, com três segundos lugares em quatro provas. Ao mesmo tempo, ele cobra da equipe uma melhora, sabendo que principalmente a McLaren diminuiu a diferença com as atualizações que trouxe para o carro em Miami.