Corrida de cães salsichas diverte torcedores em jogo no Canadá; assista

Os animais tinham como objetivo atravessar o campo de uma entrada da área até a outra. Mais de 20 animais participaram da ação.

Assim que foram soltos pelos seus tutores, os cachorros mostraram diferentes reações: alguns empacaram e não saíram do lugar, enquanto outros arrancaram rumo a outros donos que estavam do lado oposto. Teve também quem parou no meio do caminho sem entender muito bem o que estava acontecendo.

O fato é que a prova foi emocionante: em pouco mais de dez segundos, os primeiros salsichas completaram o percurso de quase 90 metros — mesmo parando perto da "linha de chegada", já perto das pessoas. O momento final, aliás, gerou dúvidas sobre o vencedor, e três deles foram premiados.

