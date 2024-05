GP de Mônaco: Datas, horários e tudo sobre a sétima etapa do campeonato

Muitas vezes alguns carros surpreendem em Mônaco, tendo um rendimento melhor do que em circuitos permanentes. Isso porque todos estarão usando as cargas máximas de aerodinâmica, ou seja, suas maiores asas, e o que conta mais é a aderência mecânica e a tração nas saídas das curvas, especialmente após a Ste Devote no começo da volta e antes do túnel.

Além das asas de alto downforce, os carros em Mônaco também ganham suspensões mais macias, para permitir que os pilotos usem toda a pista e, ocasionalmente, toquem o guard rail sem sofrerem quebras. E o volante ganha um ângulo maior para que os carros possam virar no hairpin da antiga Lowes (hoje Grand Hotel hairpin).

Os carros da F1 aumentaram muito de tamanho nos últimos 30 anos e este é um dos fatores que fazem com que ultrapassar em Mônaco seja uma tarefa difícil. A largura máxima da pista não passa de 12m, e os carros atuais têm 2m de largura. Para se ter uma ideia da dificuldade, em 2019, a temporada teve 36 ultrapassagens (descontando mudanças de posição após a primeira volta) em média por corrida mas, em Mônaco, foram apenas duas.

Curiosidades sobre o GP de Mônaco

Um dos circuitos em que é mais difícil ultrapassar, o GP de Mônaco sempre privilegiou os pilotos que conseguem boas classificações: nas 66 edições da prova contando para o campeonato da F1, o vencedor saiu das três primeiras posições do grid em 56, sendo que a única vez que isso não aconteceu de 1985 para cá foi no GP de 1996, disputado sob muita chuva e que foi vencido de forma surpreendente por Olivier Panis, 14º no grid.

Com os muros tão próximos, é de se imaginar que o GP de Mônaco seja marcado por bandeiras vermelhas ou períodos de Safety Car demorados. Mas o trabalho dos fiscais de pista por lá é conhecido pela grande eficiência e, mesmo se contabilizarmos apenas a era mais moderna da F1, de 1980 para cá, foram apenas seis bandeiras vermelhas. A primeira é a mais famosa: no GP de 1984, por conta da forte chuva. A segunda foi em 1990, quando Berger e Prost bateram na Mirabeau. E as demais foram por acidentes na primeira volta (em 1995 e 2000), em 2011 já perto do fim da prova e em 2013, quando um acidente entre Jules Bianchi e Pastor Maldonado destruiu a barreira de Tecpro na Tabac.