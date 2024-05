Lewis Hamilton lidera primeira sessão de treino para o GP de Mônaco

🏁 END OF FP1 🏁



That's all folks, here's the top 10 👇

Hamilton

Piastri

Russell

Norris

Leclerc

Alonso

Stroll

Tsunoda

Ricciardo

Sainz #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/LEvzxK9gBR -- Formula 1 (@F1) May 24, 2024

A sessão teve equipes fazendo programas diferentes, com alguns testando o pneu duro, outros focando no médio, e as primeiras voltas mais velozes com o pneu macio, embora os pilotos ainda não estivessem forçando 100%, preferindo ir construindo sua confiança para atacar mesmo na hora da classificação, fundamental em Mônaco.

Mas alguns estavam tomando mais cuidado do que outros. Charles Leclerc, que nunca chegou a ir ao pódio em seu GP caseiro, atacou desde o princípio e acabou gerando uma bandeira vermelha a 15 minutos do final depois de atropelar uma peça que tinha caído do carro de Zhou Guanyu, que tocou o muro pouco tempo antes. Mas a sessão não ficou muito tempo parada.

Também chamou a atenção que as faixas de publicidade não aguentaram muito tempo: apenas a velocidade do carro já era suficiente para rasgá-las, especialmente no trecho da Tabac, depois do túnel.

Esses pilotos que não usaram pneus macios vão focar mais no acerto para a classificação na segunda sessão de treinos livres, que começa ao meio-dia, pelo horário de Brasília.