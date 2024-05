Leclerc é o mais rápido do dia e Hamilton é segundo nos treinos em Mônaco

O piloto da casa Charles Leclerc, que tem um histórico de azares em Mônaco, forçou bastante por todo o dia, cometeu alguns erros, mas terminou a sexta-feira com o melhor tempo nos treinos livres. A segunda colocação ficou com Lewis Hamilton, que tinha sido o mais rápido na sessão do início da tarde em Monte Carlo. Fernando Alonso, segundo colocado no GP de Mônaco do ano passado, foi o terceiro.

A segunda sessão do dia foi bem mais veloz que a primeira, com os pilotos fazendo suas simulações de classificação e chegando cada vez mais perto do guardrail. Tanto, que começaram a acontecer vários toques. Lance Stroll, Esteban Ocon e Sergio Perez chegaram a ter toques, mas sem causar danos para seus carros.