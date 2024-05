De quinto à primeira vitória: Norris se livra de apelido com ritmo e sorte

Em outras corridas, Verstappen teria facilmente passado Norris e vencido, mesmo com pneus seis voltas mais usados. Mas os papéis pareciam estar invertidos: foi o piloto da McLaren que logo abriu mais de 1s de vantagem, impedindo que holandês usasse o DRS para tentar superá-lo.

Norris foi abrindo lentamente, sem ver uma resposta de Verstappen. O UOL Esporte apurou que ele teve um problema em sua unidade de potência depois da classificação e chegou a pedir para que fosse permitida uma troca de peças, mas isso não foi aprovado porque a FIA não estava convencida de que era um claro problema de confiabilidade, e sim algo mais relacionado à performance.

No entanto, Verstappen não citou nenhum problema nas entrevistas e disse que ficou faltando aderência nos pneus, o que impediu que ele adotasse um ritmo mais forte. Mesmo antes do Safety Car, ele já estava impressionado com o ritmo que Lando estava adotando mesmo sem ter parado. E, quando a corrida foi reiniciada, sentiu que não faria sentido tentar acompanhá-lo, pois o ritmo da McLaren era realmente superior.

Companheiro de Norris esteve na luta pelo pódio até toque

Charles Leclerc chegou em terceiro pela Ferrari, tendo passado Oscar Piastri com a estratégia de parar mais cedo nos boxes. O australiano teve uma disputa forte com Carlos Sainz por várias voltas, e acabou com danos na sua asa dianteira, saindo totalmente da disputa.

Outro sinal de que a Red Bull não estava em seus melhores dias foi a performance de Sergio Perez. Ele claramente segurou o ritmo de Norris no início da prova, parou uma vez a mais que os rivais diretos, usando o período de Safety Car, e mesmo assim terminou a corrida sendo pressionado por Lewis Hamilton, com uma Mercedes que não teve um bom desempenho por todo o final de semana, embora tenha demonstrado um ritmo de corrida melhor neste domingo do que na sprint.