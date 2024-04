'Senna por Ayrton' devolve a narrativa da vida do tricampeão para ele mesmo

É claro que não há novidades. O assunto Senna já foi explorado das mais diversas formas, mas à medida em que o tempo vai distanciando as novas gerações de como era viver no Brasil no final dos anos 1980 e começo dos 1990 e como Senna trazia consigo uma mensagem de superação que tocava muito fortemente os brasileiros na época, a série traz isso de volta.

Uma geração que viu Michael Schumacher bater todos os recordes, e depois Lewis Hamilton fazer o mesmo muitas vezes se pergunta por que ainda se reverencia tanto Ayrton Senna e a série ajuda a explicar isso.

É claro que toda construção do herói traz consigo suas escolhas, e a série, por exemplo, opta por ignorar a batida de Senna no GP de Mônaco de 1988. E bem provavelmente o próprio Senna escolheria o mesmo, tendo batido sozinho mesmo com ampla vantagem para o segundo colocado.

Ao mesmo tempo, é tocante ver Senna falando de uma maneira vaga sobre o futuro: "é continuar tudo o que eu faço com o mesmo entusiasmo e vamo que vamo", e curioso notar a diferença para os dias atuais no cuidado com as declarações.

Reginaldo Leme entrevistando Ayrton Senna, ainda na Lotus Imagem: Globo/Divulgação

Explico. Senna sempre foi retratado como o bom moço, mesmo quando teve atitudes questionáveis na pista. Mas mesmo o bom moço dos anos 1980 podia falar um "quem pode mais, chora menos" ao comentar sobre a rivalidade com Nelson Piquet que é mais difícil ouvir hoje em dia.